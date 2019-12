Inter | Godin scalpita | si allena in Uruguay – VIDEO

Leggi la notizia su calcionews24

(Di giovedì 26 dicembre 2019)sia Montein attesa della ripresa della Serie A: il 6 gennaio c’è la delicata sfida trae Napoli Non troppo relax per i calciatori dell’durante le festività natalizie. La squadra nerazzurra non vuolerompere il trend positivo in Serie A e si prepara alla delicata sfida contro il Napoli del prossimo 6 gennaio. «Ci sisempre», ha scritto il Diegosul proprio profilo Instagram, mentre sosteneva una sessione dimento a Monte. View this post on Instagram Se entrena siempre!! Hoy en @centroenfoque

FcInterNewsit : Godin, ultimi giorni di vacanza in famiglia: 'Non c'è niente di più bello' - Fantacalcio : Calciomercato Inter, Godin ha chiesto la cessione: le ultime - Inter : @officialpes A disposizione: 27 Padelli, 46 Berni, 2 Godin, 12 Sensi, 13 Ranocchia, 16 Politano, 19 Lazaro, 21 Dim… -