Simone Cristicchi | chi è la moglie Sara | insieme da 10 anni Amore senza ‘chiacchiere’

(Di mercoledì 25 dicembre 2019) Si sono sposati nel 2010.Quattrini e, finalmente, festeggiano i loro primi dieciin grande stile. Ad un passo dai diecidi matrimonio, decidono di fare le cose in grande. Nel 2010 il matrimonio venne celebrato con una cerimonia privata a cui i paparazzi non sono di certo stati invitati. Ma si sa chenon ama corrompere la sua vita privata, proprio perché conosce rischi e pericolo del gioco che innesca la notorietà. Ma questa volta è tutto diverso. “Il paese è come una piccola casa. L’atmosfera del paese si confà al mio spirito appartato, l’aria è più pulita, limpida. Qui mi sento in pace con me stesso. Ci sono i boschi, i due laghi di Albano e Nemi, meravigliosi. Dalle finestre della mia casa vedo tutta la spianata dell’Agro Pontino fino al mare”, ha dichiarato il cantante a “Repubblica” in merito alla decisione di lasciare Roma e ...

Leggi la notizia su caffeinamagazine

RadioOlbiaWeb : Adesso in onda Simone Cristicchi - Abbi cura di me - RadioGemini1 : Ora in onda: SIMONE CRISTICCHI - CHE BELLA GENTE - brislacciata84 : RT @s4udad3: Simone cristicchi mi metterà sempre i brividi #ConcertoDiNatale -