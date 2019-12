Rosa Perrotta | Mio figlio ci porterà le fedi all' altare Pietro è un santo C' è

(Di mercoledì 25 dicembre 2019)Tartaglione stanno trascorrendo il loro primo Natale da genitori. Ildella coppia nata grazie a Uomini e Donne, il programma di Maria De Filippi che tornerà in onda su Canale 5 una volta terminata la pausa natalizia, il piccolo Domenico, infatti, come già sappiamo, è venuto al mondo lo scorso 25 luglio.Intervistata dal settimanale Chi, l'ex tronista salernitana è tornata a parlare del discorso matrimonio che, come ricordiamo, è stato rinviato proprio a causa della gravidanza.: "Miocileall'è un. C'è stato un calo del desiderio allucinante, mi sento una suora!" 25 dicembre 2019 02:49.

Leggi la notizia su blogo

infoitcultura : Rosa Perrotta: “L’intimità con Pietro? Non mi ha sfiorata per mesi” - infoitcultura : Rosa Perrotta parla di quello che succede sotto le lenzuola con Pietro Tartaglione - IsaeChia : ‘#UominieDonne’, #RosaPerrotta: “Dopo la gravidanza il sesso cambia, anche una carezza di #PietroTartaglione mi fac… -