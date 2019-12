Rapina banca e lancia i soldi in aria

SkyTG24 : Rapina una banca, poi lancia i soldi ai passanti urlando “Buon Natale” - repubblica : Usa, rapina banca poi lancia i soldi ai passanti: 'Buon Natale a tutti!'. Arrestato [aggiornamento delle 12:12] - giusmo1 : (Auguri) Usa, rapina banca poi lancia i soldi ai passanti: 'Buon Natale a tutti!'. Arrestato -

Un uomo con la barba bianca hato unanel Colorado e fuggendo hato inle banconote ai passanti augurando 'Buon Natale'. "Un uomo bianco,anziano",secondo la polizia avrebbe minacciato il personale della Academy Bank in Colorado con una arma non meglio precisata,prima di fuggire col bottino. Secondo un testimone,mentre scappava "ha iniziato are il denaro inurlando 'Buon Natale'".Poco dopo è stato arrestato in una caffetteria.(Di mercoledì 25 dicembre 2019)