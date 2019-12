Il Segreto | l’attore di Isaac fa una rivelazione sulla sua vita privata

(Di mercoledì 25 dicembre 2019) Anticipazioni Il, Ibrahim Al Shami (sua: “Non ho una compagna” Nessun amore nellareale, ma una lista lunga di interessi e passioni. Ibrahim Al Shami,de Il, ha svelato sulle pagine del settimanale Tv Mia di non avere una donna al suo fianco: “In questo momento non ho una compagna … Ci metto più tempo per lasciarmi andare ai sentimenti. Ho avuto delle relazioni, naturalmente, ma non credo di essermi mai innamorato”. L’attore de Ilha ammesso che il personaggio diinvece è decisamente più intraprendente di lui in amore. Guerrero infatti nella soap opera spagnola in onda su Canale5, è diviso tra Antolina e Elsa. Innamorato di quest’ultima il ragazzo continua a essere conteso in un intreccio a tre che continua a tenere i telespettatori de Ilcon il fiato sospeso. Il ...

