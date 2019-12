Fioramonti verso le dimissioni | 10 M5s pronti a passare al Misto

(Di mercoledì 25 dicembre 2019) Avrebbe voluto dimettersi il 23, subito dopo l'ok della Camera alla manovra. Poi Lorenzo Fioramonti si è preso qualche altro giorno, ma tra stasera e domani mattina - si apprende - dovrebbe ufficializzare il passo indietro da ministro dell'Istruzione. L'esponente pentastellato avrebbe già consegnato al premier Conte la lettera di. "Sulla scuola abbiamo fatto passi avanti importanti. Alcuni proprio in queste ore e ci stiamo muovendo nella direzione giusta. E alla fine vedremo se saranno sufficienti", aveva detto il ministro in merito sullo stanziamento previsto nella manovra in tema di istruzione. Era il 12 dicembre e la discussione sulla legge di bilancio stava entrando nel vivo. A Trieste, a margine del vertice dei ministri della ricerca, Fioramonti aveva ricordato che "la scuola in questo Paese avrebbe bisogno di 24 miliardi. I 3 miliardi che ...

Leggi la notizia su agi

repubblica : Governo, pochi fondi per l'istruzione: il ministro Fioramonti verso le dimissioni - sunsetodown : #Governo, pochi fondi per #istruzione: il ministro #Fioramonti verso le dimissioni - Castruccio64 : RT @51fini: Il ministro dell'Istruzione Lorenzo Fioramonti verso le dimissioni ?@lofioramonti? -