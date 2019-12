Ascolti della vigilia | dopo la messa di Natale “Una poltrona per due” è il programma più

(Di mercoledì 25 dicembre 2019) Nella serata tradizionalediè testa a testa in fatto ditra una cerimonia religiosa ed una laica: da una parte ladisu Rai1, che si conferma ilpiù vistoserata, ma vicinissimo c'è il film di Italia 1 con Eddie Murphy e Dan Akroyd, vero appuntamento cult del 24 dicembre.

