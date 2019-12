Leggi la notizia su fanpage

(Di martedì 24 dicembre 2019) L'intervento dellonel mercato e in economia non deve essere un tabù, secondo Roberto. Il ministro dell'Economia, parlando deiAlitalia, ex Ilva e Popolare di Bari spiega: "La logica di mercato e l’intervento dellopossono coesistere perfettamente proprio perché esistono i fallimenti di mercato nei quali lonon solo può, ma deve intervenire”.

fanpage : PopBari, Gualtieri vuole uno Stato interventista: 'Nei casi di fallimento dobbiamo agire' - lerzegov : PopBari: Gualtieri a @PiazzapulitaLA7 apre a risarcimenti per investitori danneggiati [non si sbilancia su condizio… - Quoti_Puglia : #PopBari, s'indaga per truffa Gualtieri: giusto risarcire -