Mose | tutto sembrava pronto per la prima volta | poi lo stop L’ingegnere | “Passa l’idea

(Di martedì 24 dicembre 2019) Il contrordine è arrivato alle 23.45 di lunedì 23 dicembre. La notte dell’antivigilia di Natale del 2019, sedici anni dopo l’avvio del primo cantiere, sarebbe potuta diventare la data di nascita del, le dighe mobili cui spetta il compito di salvare Venezia dall’acqua alta. Così non è stato perché quando le squadre di operai erano già pronte alla bocca di Treporti e l’ingegnere Alberto Scotti, l’inventore dell’opera, era appena arrivato da Verona, è stato diramato l’ordine di fermare. Il messaggio con il cellulare portava la firma di Cinzia Zincone, provveditore interregionale in pectore alle Opere pubbliche del Triveneto. E così bisognerà attendere altre acque alte per vedere in funzione le paratie che sorgono dal fondo della Laguna. Ma le occasioni non mancheranno, come testimoniano le cronache degli ultimi mesi. Non solo ...

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

LiberatiLinda : RT @Eposmail: ma perché la lega ha consentito che un mose fosse una autentica magnaria infinita senza mai poter funzionare ? Non sara mica… - romi_andrio : @RepubblicaTv @repubblica Ed il mose dove si trova ....?tutto tace - Angelit92832011 : RT @Eposmail: ma perché la lega ha consentito che un mose fosse una autentica magnaria infinita senza mai poter funzionare ? Non sara mica… -