L'acclamato Dead Cells riceve l'aggiornamento 'The Legacy Update' (Di martedì 24 dicembre 2019) Fino ad oggi, Dead Cells ha avuto ben 15 aggiornamenti gratuiti al gioco base. Sono stati apportati un sacco di cambiamenti al bilanciamento, correzioni di bug e nuovi contenuti. Tuttavia, se avete preferito il sesto o nono aggiornamento, fino ad ora sareste rimasti delusi, poiché quel vostro aggiornamento preferito è scomparso da tempo. Ma ecco che Motion Twin viene in soccorso dei giocatori: il team ha da poco pubblicato "The Legacy Update", ovvero l'aggiornamento che consente ai giocatori di caricare qualsiasi versione del gioco e tornare indietro.Dalla build iniziale in Early Access ai giorni nostri, ora potete caricare qualsiasi versione di Dead Cells. È fantastico da vedere per un gioco che ha avuto così tanti aggiornamenti. Alcuni giocatori graviteranno maggiormente su una versione rispetto all'altra e in questo modo si dà l'opportunità di tornare al proprio Update ...

