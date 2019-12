La Corte dei Conti smonta la minaccia di Autostrade

(Di martedì 24 dicembre 2019) La richiesta di 23 miliardi quale indennizzo in caso di rescissione della convenzione fra Anas eper l’Italia per la gestione di circa 3.000 chilometri di strade a pagamento non ha basi legali perché prevede indennizzi abnormi rispetto alla normale prassi commerciale.Il giudizio è contenuto in una Relazione sulle concessioni autostradali approvata dalladeia fine novembre e resa nota ieri. Nell’indagine si passano in rassegna gli aspetti economici, legali di questi particolari contratti con cui lo stato affida a società private la gestione di infrastrutture, come le, consentendo alle imprese di ripagarsi con i pedaggi. La concessione è come un contratto di affitto che prevede oneri e diritti per i due contraenti, ad esempio l’obbligo di restituzione integro del bene, regola le modalità della ...

