La classifica dei libri più belli del 2019

Leggi la notizia su vanityfair

(Di martedì 24 dicembre 2019) 10987654321MENZIONE SPECIALEIlè stato un anno buono per ie tutto quello che gli ruota attorno? Ecco qualche numero: + 3,7% vendita dinei primi 11 masi del(dati Nielsen per l’Aie, come i successivi) 77,4 milioni sono state le copie vendute 1,131 miliardi di euro è il fatturato del reparto+ 6% l’aumento del fatturato dei piccoli e medi editori + 28,3% consumo di audioe podcast + 8,7% i diritti diitaliani ceduti all’estero A scorrere i dati, quindi, sì, ilè stato un anno positivo per il libro, soprattutto confrontato con i segni – che costellavano le stagioni passate. Quindi, un po’, festeggiamo! lasciando (almeno per questi ultimi giorni dell’anno) i problemi del settore alle spalle. E se avete voglia di avere un’idea delle opere più belle (almeno a nostro parere) uscite in questi 12 mesi, ...

gianlucarossitv : Milano c'è! Inter e Milan si confermano chiudendo il 2019 al vertice dei due lati della classifica di Serie A. Lat… - RollingStoneita : Dal ritorno di #Marracash fino agli esordi di #Liberato e #ThaSupreme, passando per #AchilleLauro, #Mahmood e… - UEFAcom_it : Complimenti, @gianluigibuffon ?? Il portiere raggiunge Paolo #Maldini in cima alla classifica dei più presenti in S… -