Incendio Perugia: il divano prende fuoco, donna trovata morta in casa (Di martedì 24 dicembre 2019) Tragedia nella notte a Città di Castello (Perugia), il divano di un’abitazione prende fuoco e l’Incendio si espande in casa, la proprietaria è morta. Sono ancora poco chiare le circostanze che hanno condotto alla morte di una donna di 82 anni residente a Città di Castello. Al momento, secondo quanto riportato da ‘Ansa‘, sappiamo che … L'articolo Incendio Perugia: il divano prende fuoco, donna trovata morta in casa è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Leggi la notizia su viagginews

