Huawei x Gentle Monster | prezzo e recensione

(Di martedì 24 dicembre 2019) Il 2019 è stato un anno ricco di novità in ambito tecnologico. I videogiochi si stanno preparando alla rivoluzione dettata dallo streaming, i droni cominciano a consegnare pacchi negli Stati Uniti, mentre la realtà virtuale è diventata indipendente da computer e smartphone svelando un (ipotetico) futuro alla Ready Player One. Ma sono soprattutto i display pieghevoli ad aver cambiato volto a televisori, computer e smartphone, costruendo le fondamenta per lo sviluppo di questi gadget nel prossimo decennio. Tanti piccoli cambiamenti di sicuro avvenire, che potrebbero essere affiancati da un altro terremoto tecnologico di cui potremmo dover riconoscere i meriti all'anno che sta finendo: gli occhiali smart. Se il fallimento dei Google Glass sembrava aver messo una pietra sopra lo sviluppo delle lenti intelligenti, bisogna ringraziaree Bose se questo treno ...

Leggi la notizia su gqitalia

wireditalia : Scopri @HuaweiMobileIT X Gentle Monster, i primi occhiali smart con audio e controlli intelligenti >>… - CellulareMag : Huawei x Gentle Monster. La nostra prova scritta e la videorecensione degli occhiali smart di Huawei.… - iGizmoIT : C’è chi sostiene che moda e tecnologia sono le due facce della stessa medaglia. Usando gli occhiali @Huawei X Gentl… -