“Ho visto Gaia e Camilla” Ragazze investite a Roma | spunta un testimone chiave E

Leggi la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 24 dicembre 2019) Emergono nuovi particolari sull’incidente dicostato la vita alle due 16e Camilla. È il Messaggero, con una articolo a firma di Alessia Marani a raccogliere la testimonianza di un ragazzo, 16enne anche lui, alla guida di una minicar che si trovava al momento dell’impatto sul vialone. «L’uomo alla guida del Suv non poteva evitare le due, erano fuori dalla sua visuale». T. O. racconta ai caschi bianchi che era fermo al semaforo ma dal lato opposto rispetto a quello del ristorante T-bone. «Non so perché ma lo sguardo mi è caduto proprio su quelle due ragazzine che all’improvviso – dice -, nonostante il semaforo fosse rosso per i pedoni, hanno cominciato a correre mano nella mano sotto la pioggia per attraversare la strada». Ilè sicuro di avereuna macchina che sopraggiungeva sulla corsia centrale (ciascuna delle due carreggiate su ...

chetempochefa : “Vengono solo qua persone che non andrebbero da nessun’altra parte. Ho visto ai camerini una cosa impressionante, h… - LucaBizzarri : Prima ho letto la minaccia, poi ho visto la foto e ho tirato un sospiro di sollievo. - romeoagresti : #Sarri sulle ultime esclusioni di #DeLigt: “Viene da un piccolo infortunio. È un giocatore che sta recuperando, ha… -