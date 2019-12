Elisabetta Canalis | da perdere il fiato la scollatura è esagerata

Leggi la notizia su kontrokultura

(Di martedì 24 dicembre 2019) Lo scatto in balcone diè da infarto, lae lei è bella da togliere ilDa sempre ha colpito per la sue avvenenza e la sua bellezza, e ancora ogginon perde di incantare i fan con i suoi scatti bollenti. Non solo bella e stupenda, la showgirl è anche ironica e non perde occasione di prodigare battute anche su se stessa. Genuina e semplice, la Canali è molto amata dal pubblico e nel salotto di Domenica In dove è stata ospite da poco ha parlato della sua carriera, suscitando emozioni nel pubblico. Trasferitasi a Los Angeles per amore, diverse volte ha detto di essere serena anche se non è più sotto i riflettori come prima. Durante l’intervista la 41enne, oltre a parlare della carriera, ha anche accennato al padre scomparso proprio due anni fa a Los Angeles.parla del rapporto con il padre Rievocando quel ...

