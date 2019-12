Editoria | Anzaldi | ‘Conte chiarisca su vicenda ‘Il Foglio’

Leggi la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 24 dicembre 2019) Roma, 24 dic. (Adnkronos) – In un’interrogazione al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, il deputato di Italia viva, Michele, chiede “se risponda al vero che Palazzo Chigi, attraverso il Dipartimento, intenda agire per richiedere sei milioni di euro di contributi erogati al quotidiano ‘Il Foglio’ dieci anni fa e se intenda eliminare i contributi futuri al giornale, di fatto sancendone la chiusura come ‘minacciato’ un anno fa dal portavoce del presidente del Consiglio, Rocco Casalino”. Nel documento si domanda inoltre “quali iniziative il governo e il presidente del Consiglio intendano intraprendere per tutelare una voce libera della stampa, il cui valore è tutelato dalla Costituzione ed è stato più volte richiamato dal Presidente della Repubblica Mattarella”. Infine “se, alla luce della ...

