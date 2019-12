‘Don Matteo 12’ non sarà l’ultima stagione | Terence Hill | “Potrebbe andare avanti

(Di martedì 24 dicembre 2019) Donsi prepara a tornare in tv. Da giovedì 9 gennaio, Rai1 lascerà spazio alla dodicesimaha rilasciato un'intervista a 'Tv, Sorrisi e Canzoni' nella quale ha svelato che la prossima potrebbe non essere affatto l'ultima, come si è detto nei mesi scorsi: "Donè il personaggio perfetto per una serie senza fine".

Leggi la notizia su tv.fanpage

zazoomblog : Terence Hill clamoroso annuncio: “Don Matteo non finisce andrà avanti per sempre” - #Terence #clamoroso #annuncio:… - Bruno29339897 : @matteosalvinimi Sei don Matteo? Fai solo ridere! - TV2000it : RT @siamonoitv2000: Scoprire il Natale nelle piccole cose. Ora su @TV2000it lo speciale di #siamonoitv2000 nel giorno della #Vigilia. In st… -