Cusano | un donatore di midollo osseo per Filippo e la sua malattia rara

(Di martedì 24 dicembre 2019), il bimbo affetto da, diMilanino ha il suo regalo di Natale che tutti aspettavamo. Undisi è fatto avanti e tra pochi giorni la sua donazione arriverà in Italia. “Dovrò aspettare un paio di settimane e non saranno una passeggiata, anzi ho iniziato ieri il condizionamento, un cocktail di farmaci chemioterapici che serviranno a fare piazza pulita del miobirichino per lasciare spazio a quello nuovo”, anticipano i genitori sulla pagina Facebook dedicata aaccompagnado questo messaggio alla foto che vedete qui accanto. su Il Notiziario.

