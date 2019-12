CorSport | Giuntoli riflette su Berge Ha fisico ma non esperienza

CorSport : Lobotka ipotesi accreditabile. A Giuntoli lo raccomandò Hamsik : Uno dei nomi fatti per il centrocampo del Napoli è quello di Lobotka. A Giuntoli lo suggerì Hamsik, scrive il Corriere dello Sport. Il direttore sportivo del Napoli “aveva mandato i suoi osservatori speciali in Spagna per studiare Fabian Ruiz ma aveva scoperto anche la lungimiranza di questo slovacco, regista classico, che alle spalle di Hamsik era riuscito a conquistarsi la stima e la riconoscenza del proprio capitano”. Corre molto, Lobotka, ha ...

CorSport : la riunione in cui De Laurentiis e Giuntoli hanno messo in minoranza Ancelotti : Il Corriere dello Sport torna indietro di qualche giorno e racconta come tutto ha avuto inizio il 4 dicembre. In una riunione convocata da De Laurentiis dopo la brutta prestazione del Napoli contro il Bologna. Bisognava capire come affrontare il momento di difficoltà. Però è il momento delle scelte, anche dolorose, e Cristiano Giuntoli, pure lui “tormentato” da De Laurentiis sulla gestione approssimativa dell’ammutinamento e ...

CorSport : oggi Giuntoli a casa De Laurentiis - con lui il nuovo allenatore del Napoli? : Il Corriere dello Sport scrive che il dopo Ancelotti è cominciato. Aurelio De Laurentiis ha contattato Allegri, Spalletti, Gattuso e che in corsa c’è anche un mister X (che potrebbe essere anche uno dei tre). Ecco cosa crive il CorSport: E anche Gattuso resta un’ipotesi percorribile, e l’identikit di un allenatore che oggi dovrebbe accomodarsi a casa De Laurentiis dove arriverà anche Giuntoli. “In via XXXIV maggio (residenza di ...

CorSport : il Napoli chiama a testimoniare Ancelotti e Giuntoli contro i calciatori : Il Corriere dello Sport spiega che la prossima settimana i giocatori dovranno presentare i ricorsi contro le multe e decidere se farsi rappresentare collettivamente da un unico avvocato o individualmente, ciascuno con il proprio legale. Sempre la prossima settimana, i calciatori riceveranno anche gli accrediti degli stipendi. La mensilità di ottobre avrebbe dovuto essere pagata il 10 novembre, come ogni mese, ma è slittata per via ...

CorSport : De Laurentiis ascolta Giuntoli e Ancelotti e accetta l’incontro con la squadra : Il Corriere dello Sport conferma quanto annunciato ieri da Sky e da Carlo Alvino. Venerdì Aurelio De Laurentiis incontrerà i calciatori del Napoli. Una scelta che probabilmente è stata favorita dall’opera di mediazione di Ancelotti e Giuntoli. Il CorSport infatti scrive che il presidente è tornato lunedì pomeriggio da Los Angeles. “Ha poi dialogato con Giuntoli che, insolitamente non era sull’aereo della squadra e sembra andato a Roma per ...