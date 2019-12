Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Undell′1,4 ed esito non negativo per altre varie sostanze stupefacenti. Questi i risultati deicompiuti su, figlio del regista Paolo, indagato a piede libero con l’accusa di omicidio stradale per aver investito e ucciso le due 16enni nella notte tra sabato 21 e domenica 22 dicembre in Corso Francia a Roma.Sul passato del 20enne ci sarebbero anche due casi di possesso di droga. Nel pomeriggio intanto, all’istituto di medicina legale dell’università della Sapienza è fissata l’autopsia delle due giovani vittime, Gaia e Camilla.

Mikepub1 : RT @ilmessaggeroit: #corso francia, #pietro genovese aveva un tasso alcolemico di 1.4, non negativo a varie droghe - francesco98asr : @RealHumanBeing8 @Vale_ASR_98 @ScleriJumps @AloneOnTheRopee Tasso alcolemico di 1.4... - HuffPostItalia : Tasso alcolemico di 1,4 e test positivo alle droghe. Gli esami su Pietro Genovese dopo l'incidente -