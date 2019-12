Takis trova il cane abbandonato legato ad un albero (Di lunedì 23 dicembre 2019) Takis è un uomo che vive in Grecia, che ha deciso di dedicare la sua vita ad aiutare gli animali. Diverse settimane fa, infatti ha ricevuto una segnalazione su un cane abbandonato e senza rifletterci, con il suo amico poliziotto è andato a vedere dove si trovava e le sue condizioni. Quando i due uomini sono arrivati sul posto, sono rimasti sconvolti. Il pastore tedesco, era stato abbandonato, con una catena molto corta, legata ad un albero. Aveva una pentola vicino, con del cibo scadente, ma la cosa più triste è che proprio a causa di quella catena, non riusciva proprio ad arrivarci. I volontari, sono rimasti scioccati. Non avevano mai visto tanto crudeltà. Il poliziotto, è andato subito nella sua auto per prendere dell’acqua ed il cane, quando ha iniziato a bere, ha scodinzolato. Era assetato ed era felice che quelle persone lo avevano capito. Takis ha provato a vedere se ...

Leggi la notizia su bigodino

Takis trova Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Takis trova