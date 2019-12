Strage 904 | a Napoli giardini per non dimenticare

Leggi la notizia su ildenaro

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Nel cuore della rinnovata piazza Garibaldi il Comune diha deciso di apporre una targa con cui si dedicano ialle vittime delladel Rapido 904. La cerimonia di svelamento si è tenuta oggi in occasione del 35esimo anniversario dallache avvenne il 23 dicembre 1984. I‘Per non’ si trovano nelle vicinanze dell’area giochi recentemente inaugurata. “Da oggi chi passerà qui – ha detto il sindaco, Luigi de Magistris – potrà interrogarsi su quanto accaduto 35 anni fa. Per quella tragedia lo Stato ha ottenuto degli importanti risultati ma ritegno che non sia ancora stata fatta piena luce perché sebbene sia stata accertata la matrice mafiosa e terroristica ritengo che ci sia stato dietro anche altro e la targa di oggi è un monito a tutti i cittadini a ricercare sempre la verità perché una democrazia che non ha ...

