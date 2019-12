Riad | 5 condanne a morte  per l’omicidio di Khashoggi

Leggi la notizia su corriere

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Il giornalista del Washington Post era stato ucciso il 2 ottobre del 2018 nel consolato saudita ad Istanbul. Altre tre persone passeranno 24 anni in prigione.

