Ognuno è perfetto 2 ci sarà?

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Il racconto diè pensato per una stagione: il viaggio di Rick (Gabriele Di Bello) e dei suoi amici prima e di suo padre Ivan (Edoardo Leo) poi alla ricerca di Tina (Alice Di Carlo), troverà la sua conclusione nell'ultima puntata.Eppure, pensare ad un seguito non è così impossibile. Se in conferenza stampa Eleonora Andreatta, direttore di Rai Fiction, si è limitata a dire "ci penseremo", gli spunti per una seconda stagione ci sono. Innanzitutto, la ricezione da parte del pubblico è stata notevole: la media dei primi due appuntamenti è stato di 4,5 milioni di telespettatori (20,7% di share)., l'inclusione nella fiction senza tranelli2 ci? pubblicato su TVBlog.it 23 dicembre 2019 14:12.

