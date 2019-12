Montagna | valanga sulla strada per Passo Fedaia in Veneto

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Questa mattina la Centrale del 118 è stata allertata da un operatore distrade per una, caduta sul rettilineo prima dell’ultima curva che porta alinteressando una trentina di metri della sedele, con l’accumulo più alto di 3 metri circa. A causa delle forti raffiche di vento l’elicottero del Suem di Pieve di Cadore ha dovuto sbarcare in località Bosco Verde equipe medica, tecnico di elisoccorso e unità cinofila da, che hanno proseguito con i mezzi del Soccorso alpino della Val Pettorina. Una volta sul posto i soccorritori assieme ai Vigili del fuoco hanno bonificato l’area interessata, procedendo alla verifica con Artva, Recco, sondaggi e il passaggio di cane e conduttore. Esclusa la presenza di mezzi in transito in quel momento.L'articoloperinsembra essere il ...

