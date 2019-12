Leggi la notizia su blogo

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Chi naviga sui social quotidianamente, stamattina si sarà probabilmente imbattuto in unapiuttosto particolare, quella di due natiche apparentemente celebri. Unaallo specchio, attribuita nella notte di ieri al cantante, vincitore dell'ultimo Festival di Sanremo. La, screenshottata da un profilo Grindr, ha iniziato a circolare con grande interesse su Twitter, facendo schizzare nei trend di ricerca del social il nome dell'artista di Soldi e Barrio.Uno scatto intimo in piena regola, fatto risalire al cantante perché, per luci e sfondo, simile ad unascattata alcune settimane fa in un hotel, durante la promozione del suo ultimo singolo. Tra i tanti fan dell'artista, molti quelli che si sono detti indignati per la pubblicazione in rete di unanata come privata, probabilmente condivisa su qualche chat bollente; molti altri, invece, hanno considerato il ...

gossipblogit : Mahmood, online una sua presunta foto h0t, ma lui nega: 'Il mio è più bello' - maschiogaybot : Il culo online se è solo come quello di Mahmood grazie... - darkap89 : Mentre si svolge la finale di #sanremogiovani Mahmood si esibisce in TV in Albania per la prima serata eliminatoria… -