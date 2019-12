La Manovra è stata approvata definitivamente alla Camera | cosa prevede

Leggi la notizia su tpi

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Manovra 2020 approvata in via definitiva: ecco cosa cambia. La Manovra 2020 è approvata con il voto di oggi, lunedì 23 dicembre 2019: dopo la fiducia incassata al Senato lo scorso 16 dicembre, anche l'aula di Montecitorio ha detto sì alla Legge di bilancio messa a punto dal governo Conte, che aveva posto la questione di fiducia anche su questa seconda votazione. La manovra approvata con 334 voti favorevoli, 232 contrari e 4 astenuti. Ad annunciare che il governo avrebbe posto la questione di fiducia era stato il ministro per i rapporti con il Parlamento, Federico D'Incà. Fiducia che ha scatenato l'ira delle opposizioni, secondo cui in questo modo sarebbe stato impossibile apporre modifiche al testo, arrivato blindato dopo l'approvazione al Senato.

ugozagarella : La manovra è stata approvata definitivamente alla Camera - notizieoggi24 : Oggi è atteso il voto alla Camera per il testo della Manovra 2020, che è stata modificata al Senato durante l'ultim… - Valedance11 : RT @Unomattina: Manovra al rush finale: proprio stasera, infatti, @Montecitorio dovrebbe approvare la legge di bilancio per il 2020. La mag… -