Leggi la notizia su movieplayer

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Lade Il Rein 4K e Blu-ray: immagini di una bellezza sbalorditiva per il prodotto Disney. L'audio è ottimo e c'è anche un nutrito pacchetto di contenuti speciali. Al botteghino ha avuto incassi strepitosi: in Italia, con 37 milioni e mezzo, si è issato al sesto posto fra i film più visti di sempre al cinema. Ma come vedremo nellade Il Rein 4K e Blu-ray, la rivisitazione in chiave live-action del classico film d'animazione Disney del 1994, ha le carte in regola per sfondare anche in home. E non a caso, appena uscito, Il Reè salito subito in vetta alla classifica dei prodotti più venduti, divenendo un perfetto regalo di Natale. Merito ovviamente dell'eterne emozioni date dalla storia di Simba, del suo ...

cinemaniaco_fb : ?????????????? Il Re Leone in 4K e Blu-ray, recensione: un video da non credere ai propri occhi - kingdeltrigg : RT @C19official: Un bel giorno ti accorgi che esisti Che sei parte del mondo anche tu Non per tua volontà e ti chiedi chissà Siamo qui per… - NandoPiscopo1 : RT @C19official: Un bel giorno ti accorgi che esisti Che sei parte del mondo anche tu Non per tua volontà e ti chiedi chissà Siamo qui per… -