I tempi biblici dei procedimenti penali in Italia

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Federico Giuliani Un procedimento penale dura in media 1.600 giorni. E da gennaio la misura sulla prescrizione dei grillini complicherà ulteriormente la situazione Un procedimento penale che deve attraversare i tre gradi di giudizio, dalle indagini preliminari fino alla sentenza di Cassazione, dura in media 1.600 giorni. Come fa notare Il Sole 24 Ore, stiamo parlando di quattro anni e quattro mesi. Ma quali sono i distretti in cui i processisono più lunghi? I primi tre posti della classifica sono occupati da Reggio Calabria, Napoli e Roma, in cui viene ampiamente sfondato il tetto dei duemila giorni, con la capitale che riesce ad arrivare a 2.241 giorni. Che, calcolatrice alla mano, significa oltre sei anni di attesa. La misura dei grillini A partire dal prossimo gennaio, quando entrerà in vigore lo stop alla prescrizione dopo la sentenza di primo grado, la nuova ...

