Domenica In | gaffe di Mara Venier su Ficarra e Picone

Domenica In - Mara Venier e la gaffe in diretta con Ficarra e Picone : Domenica In, Mara Venier e la gaffe in diretta con Ficarra e Picone, Foto da video, ROMA - gaffe per Mara Venier nell'ultima puntata di Domenica In : 'Salutiamo Salvatore Ficarra e Valentino Ficone…', ...

Gaffe per Edoardo Leo a Domenica In : Nella scorsa puntata di Domenica In, l’attore Edoardo Leo è stato ospite di Mara Venier. In particolare l’attenzione si è concentrata sulla fiction Ognuno è perfetto, che racconterà l’avventura di alcuni ragazzi affetti dalla sindrome di down chiamati ad affrontare e sfidare pregiudizi. Nella fiction Edoardo Leo interpreterà il padre di uno di questi ragazzi. L’attore ha raccontato come è stato lavorare con questi ...

Domenica In - la clamorosa gaffe che spiazza Mara Venier prima della trasmissione : "Mi può invitare?" : La gaffe viaggia sui social. Una gaffe di un utente che avrà fatto trasecolare Mara Venier, la mitica conduttrice di Domenica In su Rai 1. Zia Mara, infatti, venerdì sera ha pubblicato su Instagram una splendida foto che la ritraeva insieme al nipotino. E tra i vari commenti, ecco che un follower le

“Domenica Live”. Mara Venier - la gaffe è clamorosa. Ma la risposta della ‘zia d’Italia’ è epica : Domenica 8 dicembre, dalle ore 14:00 su Rai 1, andrà in onda una nuova puntata di Domenica In. Grazie alla conduzione di Mara Venier lo storico programma Rai è tornato ad avere un’ottimo successo in fatto di ascolti. Come accaduto nella scorsa settimana la trasmissione verrà suddivisa in due blocchi: il primo andrà in onda dalle 14:00 alle 15:45, quando la linea verrà data al TG1 per seguire, in diretta dalla Piazza di Spagna a Roma, la ...

Paolo Bonolis : “Ho la febbre”. Mara Venier fa una gaffe a Domenica In : Paolo Bonolis malato da Mara Venier a Domenica In: “Ho la febbre” L’ospite che ha aperto la puntata di oggi di Domenica In è stato Paolo Bonolis. Il celebre conduttore per tutta la durata dell’intervista non ha risparmiato aneddoti e battute a cominciare da quando è entrato. La puntata infatti è stata aperta da Paolo Bonolis che è entrato al posto di Mara esclamando di essere “Mara Venier in versione ...

Domenica In : gaffe di Gigi D’Alessio fa infuriare Mara Venier : Mara Venier nervosa: Gigi D’Alessio rovina la sorpresa a Vanessa Incontrada Durante la puntata di oggi, 24 novembre, di Domenica In una gaffe involontaria di Gigi D’Alessio fa infuriare Mara Venier per averle rovinato la sorpresa a Vanessa Incontrada. Nel dettaglio Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada erano ospiti nel salotto Domenicale della Venier per parlare del loro nuovo programma 20 anni che siamo italiani. ...