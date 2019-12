Leggi la notizia su anteprima24

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa a firma della Comunità “È piùinsieme”. “In riferimento all’ultima(stonata) del Comune di Benevento relativamente alla raccolta fondi per la nuova sede del “Centro sociale Polifunzionale per Disabili È piùinsieme” giova ricordare due semplici cose, per l’ennesima volta, ma non ci illudiamo che sia l’ultima con questo comune: il CSP “è piùinsieme” è stato autorizzato dal Comune di Benevento in virtù del protocollo di intesa del dicembre 2007 che ha costituito Un titolo di godimento ritenuto valido fino all’autorizzazione al funzionamento rinnovata nel 2016, ed il titolo di godimento non aveva alcuna data di scadenza l’Organismo Straordinario di Liquidazione incaricato di gestire il dissesto per conto del Comune di Benevento non ha mai avanzato ...

anteprima24 : ** 'Chiacchiere inutili dal #Comune': la nota di 'È più bello insieme' ** - leone52641 : RT @forzapersonale: La politica ha iniziato a stancarmi.. Soprattutto le chiacchiere inutili... Le offese e contro offese, le poche idee ri… - CitCris1 : @GadielCrazy Si sente il tuo silenzio in questo mondo assordante di chiacchiere inutili -