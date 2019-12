Ancona | la contestazione a Salvini con i libri

Leggi la notizia su nextquotidiano

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Non solo Pescara. Mentre in Abruzzo il leader della Lega viene contestato da un ragazzo che gli urla “pezzo di m…” al mercato, si sono radunati in piazza Roma adintorno alle 11 un gruppo di manifestanti anti, in occasione del comizio che il segretario nazionale della Lega terra’ tra qualche minuto poco distante, in piazza del Papa., lacon iSi tratta di un’iniziativa spontanea nata sui social a cui hanno aderito una trentina di persone. Tra loro qualche ‘sardina’ e semplici cittadini. Tutti con un libro in mano. “Perché la cultura sconfigge l’odio- spiega uno dei manifestanti- Noi siamo contro la cattiveria e l’odio diffuso da questa politica”. “A differenza diparliamo ai cervelli e non alla pancia dei cittadini”, dice Elisabetta Colantonio, ...

