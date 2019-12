Leggi la notizia su anteprima24

(Di domenica 22 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minuto– E’ scattato il rompete le righe in casa. Dopo il rinvio delle gare (leggi qui) della prima giornata di ritorno la formazione irpina ha affrontato questa mattina in amichevole il Gesualdo. In virtù della sosta ilhato un, ma soprattutto ha rivolto i migliori auguri ai tifosi dell’in vista delle festività natalizie.

anteprima24 : ** VIDEO/ ##Avellino, il tecnico Ezio Capuano traccia un primo bilancio ** - sportavellino : Padova-Avellino 2-6: le immagini dei gol di PmgFutsal - anteprima24 : ** San Martino Valle Caudina, il #Sindaco #Pisano: 'Chiederemo lo stato di calamità' (VIDEO) **… -