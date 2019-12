Super Lazio | la coppa è biancoceleste | la Juventus si arrende 1-3 sotto i colpi

Leggi la notizia su calcioweb.eu

(Di domenica 22 dicembre 2019) E’ festaa Riad, lacampione d’Italia. Gli aquilotti battono 1-3 lae alzano al cielo la CocaColacup. La rete decisiva porta la firma di Senad Lulic, ormai rinominato “Re di Coppe”, come accadde nel 2013 in finale diItalia contro la Roma. Inzaghi dimostra ancora una volta di aver preso le misure alla compagine bianconera, azzeccando anche i cambi e dimostrandosi di essere in patria la squadra del momento. Un successo quindi meritato, che vale la quintadella storia laziale! SINTESI PRIMO TEMPO – La partita è sin da subito divertente, con entrambe le squadre che cercano di imporre il proprio gioco e portarsi in vantaggio. Più lucida comunque la, vicina subito alla rete con Luis Alberto (Matuidi ammonito per un’entrata in ritardo, poteva anche essere rosso). E’ questo il ...

