Leggi la notizia su firenzepost

(Di domenica 22 dicembre 2019) Alcunisono stati portati in salvo dalla Guardia di Finanza,sono stati rintracciati sulla terraferma.Hanno detto ai soccorritori di essere in viaggio da 7 giorni

EureosCriss : RT @francescatotolo: La #OceanViking ha trasbordato altri 50 #migranti in zona SAR di #Malta, dopo '8 ore di ricerca' (presumibilmente il b… - FirenzePost : Migranti: altri 33 arrivano in barca a vela in Puglia - iolanda_pitti : RT @francescatotolo: La #OceanViking ha trasbordato altri 50 #migranti in zona SAR di #Malta, dopo '8 ore di ricerca' (presumibilmente il b… -