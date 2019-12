I dossier bollenti sul tavolo di Conte (Di domenica 22 dicembre 2019) Quello dell’intelligence italiana non può certo definirsi un periodo di calma piatta. E così non è, ovviamente, anche per Giuseppe Conte, visto che i problemi di intelligence e di servizi segreti rappresentano da sempre un elemento fondamentale dell’equilibrio di un governo. Soprattutto di uno come quello giallorosso, che si trova a dover fronteggiare i tempo bollenti della Guerra Fredda 2.0, in cui questa volta c’è anche la Cina. Per il governo Conte e per tutta l’intelligence (e la diplomazia) italiana i dossier bollenti sul tavolo sono almeno tre e tutti riguardano lo scontro in atto tra Cina, Russia e Stati Uniti. Il primo, quello più recente, arriva da Napoli, dove l’arresto dell’imprenditore russo Aleksander Korshunov – fermato in Italia gli ultimi giorni di agosto su mandato statunitense – è tornato in cima all’agenda dei ...

