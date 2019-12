Domenica In | gaffe hard di Mara Venier | entrano in studio Ficarra e Picone | lei li chiama

Leggi la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 22 dicembre 2019) Ospiti aIn, per una lunga, divertente e compiaciuta intervista, ecco, il duo comico siciliano famoso in particolare per le parentesi alla conduzione di Striscia la Notizia. Ad accogliere i due, ovviamente, la padrona di casa su Rai 1,. Peccato che la mitica Zia

MarikaAncona83 : - Gazzettino : #edoardo leo, gaffe in diretta a #domenica in dopo l'intervista con #mara venier: «Mi avevano detto che era finita.… - infoitcultura : EDOARDO LEO/ La gaffe: “Pensavo di non essere in onda!” (Domenica In) -