Disastri idrogeologici | FederCepi accusa | “Manca seria progettualità”

(Di domenica 22 dicembre 2019) Tempo di lettura: 4 minutiSalerno – “Ingenti risorse destinate alla messa in sicurezza del territorio non vengono utilizzate, ogni anno, a causa della mancanza di progetti immediatamente cantierabili e di assegnazioni finanziarie che, in conseguenza di questo stato di cose, restano ‘virtuali’ e rimangono sulla carta“. Lo afferma Antonio Lombardi, presidenteCostruzioni. Lombardi aggiunge: “È tempo che la politica si assuma le responsabilità evitando di imputare ogni tragedia alla natura o ai cambiamenti climatici. Trascuratezza e inefficienza della hanno una incidenza pesantissima e la situazione peggiora di anno in anno. Soprattutto al sud, in materia di dissesto, è ormai sistematica l’attribuzione virtuale di risorse: si assegnano fondi ma non si progetta e non si aprono i cantieri. Dal 2014 il settore del dissesto idrogeologico è stato ...

