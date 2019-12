Allerta Meteo Liguria | avviso di criticità per mareggiate intense e diffuse

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di domenica 22 dicembre 2019) Mentre alle 12 si è chiusa l’gialla per i bacini grandi della zona C, Arpal ha emanato l’per mareggiata intensa, valido per oggi domenica 22 (per tutta la fascia costiera regionale) e domani lunedi’ 23 dicembre (per centro e levante). Domani, lunedi’ 23,anche per venti di burrasca forte su tutta la. Oggi il mare sarà tra agitato e molto agitato sotto costa conche, da fine mattinata e per tutta la giornata saranno, insistendo in particolare sul Levante (zona C e parte orientale di B). Avremo onda lunga da Sud-Ovest con un periodo di 10- 12 secondi. Domani, lunedì 23, nelle prime ore localisulle coste esposte al Sud Ovest di A e della parte occidentale di B in lenta attenuazione mentre, in mattinata, ancoraanchea Levante per onda lunga (10-12 secondi) da Sud Ovest. Qui i fenomeni si ...

