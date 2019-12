Albero crolla a terra e schiaccia un uomo di 62 anni

Leggi la notizia su cronacasocial

(Di domenica 22 dicembre 2019) Undi 62, marocchino regolare in Italia, è mortoto da uncaduto in via Nuova Agnano, a Napoli. Ad accorgersi del dramma l’equipaggio del 118 in transito nella zona, intorno alle 7 di stamattina. I sanitari hanno provato a salvarlo ma il 62enne è morto durante il trasporto in ospedale. L’to sul suolo era di grosse dimensioni. LEGGI ANCHE: Due 16enni travolte e uccise da un’auto. La vittima è Mohamed Boulhaziz, 62, presente dain maniera regolare sul territorio italiano. L’abitava a Maddaloni, in provincia di Caserta, e lavorava come commerciante. Sul posto è intervenuta la Polizia. Da ore sulla Campania, e in altre zone del Sud, è in corso una bufera di venta che ha provocato la caduta di molti alberi e cartelloni pubblicitari. LEGGI ANCHE: Scontro tra due navi da crociera, il video ...

