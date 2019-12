Ufficiale | Ancelotti va all’Everton | tesoretto per ADL

Leggi la notizia su anteprima24

(Di sabato 21 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoCarloè il nuovo allenatore dell‘Everton. Ad annunciarlo è la stessa squadra di Liverpool via Twitter. A meno di due settimane dall’esonero sulla panchina del Napoli, arriva una nuova esperienza per il tecnico emiliano chiamato a risollevare le sorti di una squadra che naviga nei bassifondi della Premier League e che alle 13.30 affronterà in casa l’Arsenal. Una notizia che farà sicuramente piacere al presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis che dopo essere ripartito da Rino Gattuso (con un ingaggio fino al termina della stagione di 750mila euro), adesso si ritrova nelle casse societarie ulteriore liquidità grazie alla risoluzione del contratto con. “Re Carlo” guadagnava poco più di 6 milioni a stagione fino al 30 giugno 2021. Un risparmio per ADL di circa 15 milioni di euro (tasse comprese). L'articolo ...

