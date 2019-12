Supercoppa in Arabia Saudita | il «no» di Usigrai e Amnesty | «La partita è un calcio ai

Leggi la notizia su open.online

(Di domenica 22 dicembre 2019) Per il secondo anno consecutivo laitaliana si giocherà in. Juventus e Lazio scenderanno in campo domani per latra la vincitrice della serie A e quella della Coppa Italia per aggiudicarsi il trofeo. Il match non si disputerà però senza polemiche. L’continua ad avere un record negativo per quanto riguarda il rispetto dei diritti umani. Riad è anche ritenuto il mandante e responsabile dell’omicidio del giornalistaJamal Khashoggi, ucciso il 2 ottobre del 2018 nel consolato di Riad a Istanbul. «Riad viola i diritti umani» L’informazione «contrasti la macchina della propaganda dell’e racconti le violazioni dei diritti umani». È l’appello arrivato da(sindacato dei giornalisti Rai) eInternational che parlano di «unai diritti umani. Un...

