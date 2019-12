Serie A | poker dell’Inter contro il Genoa Udinese-Cagliari 2-1

Leggi la notizia su newsmondo

(Di sabato 21 dicembre 2019) I risultati delle partite diA di sabato 21 dicembre. In campo(2-1), Inter-(4-0) e Torino-SPAL.A, i risultati di oggi 21 dicembre. Apre la giornata di calcio italiano la sfida tra, poi Inter-e Torino-SPAL. Fonte foto: https://www.facebook.com/A Inter-dei nerazzurri. Due gol di Lukaku, gol prezioso del giovane Esposito INTER-4-0 MARCATORI: 30′ e 70′ Lukaku, 33′ Gagliardini, 64′ Esposito L’Inter, come prevedibile,lla il gioco sin dai primi minuti ma soffre i ritmi bassi imposti dache difende corto e compatto per non lasciare spazi agli avanti nerazzurri. La prima occasione da gol arriva al 22′ e porta la firma di Gagliardini. Bel colpo di testa da distanza ravvicinata e parata plastica di Radu che riesce ad alzare il pallone sopra la ...

