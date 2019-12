Sci alpino | i possibili recuperi per le discese di Val Gardena e Val d’Isere Donne in

Leggi la notizia su oasport

(Di sabato 21 dicembre 2019) Neve, pioggia, nebbia, vento. In poche parole: un tempo da lupi. Il meteo non ha sicuramente sorriso alla Coppa del Mondo di sci, violente perturbazioni si sono abbattute sulla Vale sulla Val d’Isere, le duelibere sono purtroppo state cancellate: gli uomini avrebbero dovuto gareggiare sulla Saslong ma delle condizioni improponibili hanno costretto gli organizzatori ad annullare lo show già nelle primissime ore del mattino, ledovevano regalare spettacolo in terra francese e il via era stato posticipato alle ore 12.30 prima del disco rosso definitivo. Quando verranno recuperate queste due? Lepotrebbero correre già nella giornata di domani, la combinata della Val d’Isere è già stata cancellata e dunque ci sarebbe spazio per la gara veloce (ne sapremo di più nelle prossime ore, il meteo sembra volgere al bello). Per gli uomini la ...

