Nutella biscuits | ora arriva anche la torta che tutti aspettano | ecco dove trovarla a

Leggi la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 21 dicembre 2019) Non siete riusciti ad assaggiare iperché gli scaffali nei supermercati sono sempre vuoti?un’alternativa goduriosa per le feste di Natale: lacake. L’idea è della cuoca Andrea Soranidis, scrive Dagospia, che ha spiegato come prepararla nel blog di cucina The Petite Coo

Corriere : No, il tubo di Nutella Biscuits twittato da Matteo Renzi non si trova solo all’estero - scelgoharry : Qualcosa mi dice che i Biscocrema della Pan di stelle saranno esponenzialmente più buoni dei Nutella Biscuits - cyfacose : RT @Cristianosmile: Ma quindi l’unica stronza a non avere ancora provato i Nutella Biscuits sono io? -