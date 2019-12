Michele Cucuzza la nuova avventura al GF Vip | L’anno del riscatto

Leggi la notizia su meteoweek

(Di sabato 21 dicembre 2019)è pronto per la suaal Grande Fratello Vip. Il conduttore televisivo è alla ricerca delal fine di trovare il suo posto nel mondo della televisione come un tempo? È pronta anche la valigia del giornalista, che sta per vivere ladel reality più spiato … L'articololaal GF Vip L’anno delproviene da www.meteoweek.com.

GrandeFratello : ESCLUSIVO! A #CR4LaRepubblicaDelleDonne tre nomi del prossimo cast di #GFVIP: Adriana Volpe, Michele Cucuzza ed Ant… - pascaziomarco : RT @Iperborea_: Nomi UFFICIALI per il #GFVIP, al momento: - Rita Rusic - Pago - Antonella Elia - Michele Cucuzza - Adriana Volpe SULLA CA… - POPCORNTVit : Gf Vip, il concorrente a sorpresa Michele Cucuzza: 'Non temo niente e nessuno' -