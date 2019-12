Maltempo | motociclista disperso in Toscana | è caduto nel fiume

Leggi la notizia su thesocialpost

(Di sabato 21 dicembre 2019) Non si arrestano i disagi causati daldegli ultimi giorni. Dopo la morte di una persona a Pordenone, travolta da un torrente insieme alla sua auto, arriva dallaun’altra triste notizia. Unè precipitato nelSanterno, nel Mugello e le sue ricerche al momento non hanno dato esito positivo. In tutta la regione i Vigili del Fuoco hanno fatto sapere di essere intervenuti in 47 casi legati al. I Vigili hanno salvato due persone in provincia di Grosseto, bloccate all’interno della propria auto. Salvate dai #vigilidelfuoco due persone rimaste bloccate per l'esondazione di un torrente nella propria automobile a Magliano, nel grossetano. Al momento in corso 47 interventi in #legati al ##21dicembre pic.twitter.com/sDDYz3DJgQ— Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) 21 dicembre 2019 Allerta in 13 regioni Ma i disagi sono estesi a ...

Agenzia_Ansa : #Maltempo: uomo muore in #FriuliVeneziaGiulia travolto dalla corrente, un motociclista disperso in un fiume nel… - MARESITAS : RT @Agenzia_Ansa: #Maltempo: uomo muore in #FriuliVeneziaGiulia travolto dalla corrente, un motociclista disperso in un fiume nel #Mugello… - Fior000 : RT @RSInews: Allarme maltempo in Italia Auto travolta da un torrente in Friuli, un morto. Motociclista disperso in Toscana. Allerta in 14 r… -