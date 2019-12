LIVE Sci di fondo | Sprint Planica 2019 in DIRETTA | Chanavat domina le qualificazioni

Leggi la notizia su oasport

(Di sabato 21 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLE QUALIFICHE 11:59 Giunge dunque al termine questa prima parte della nostra. Ci ritroveremo verso le ore 13:30, quando inizieranno i quarti di finale femminili seguiti da quelli maschili, per poi procedere con le fasi finali! 11:58 La classifica dei primi cinque al maschile 1(FRA) 2’10″91 2 Pellegrino (ITA) 2’13″46 3 Skar (NOR) 2’13″97 4 Haeggstroem (SWE) 2’14″04 5 Maeki (FIN) 2’14″78 11:57 A questo punto è ufficiale: Federico Pellegrino, Michael Hellweger e Stefan Zelger si qualificano per i quarti di finale con il 2°, l’11° e il 26° tempo 11:55 Il cinese Qinghai Sun e il ceco Ondrej Cerny fanno scendere di un paio di posizioni Zelger, ora 26°, ma non dovrebbero più esserci rischi per lui 11:52 49° posto per Davide Graz ...

