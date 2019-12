LIVE Inter-Genoa 2-0 | Serie A 2020 in DIRETTA | Lukuku sblocca e Gagliardini raddoppia in

Leggi la notizia su oasport

(Di sabato 21 dicembre 2019)A CALCIO IN TEMPO REALE CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA35′che non da segni di reazione, brutto inizio per la squadra di Thiago Motta. 33′ Goooooooooooooooooool,iiiiiiiiiiiiiii, Lukaku scatenato difende palla e scarica a rimorchio perche tira e approfitta di una parata non proprio perfetta di Radu,2-0. 31′ Goooooooooooooooool, Lukakuuuuuuuuuuuuuuuuuuu, sbaglia in uscita di Cassata che regala palla a Candreva che con un cross tra Lukaku che di testa non sbaglia,1-0. 29′ Candreva dalla destra rientra e tira di sinistro, pallone alto sopra la traversa. 27′ Radovanovic ci prova da fuori area, ma il tiro finisce su i piedi di Skriniar. 25′che alza i ritmi, sofferenza per ildopo un buon inizio. 23′ Candreva stoppa e tira al volo, ...

Inter : LIVE! Da Appiano Gentile la conferenza di Antonio Conte alla vigilia di Inter-Genoa - rossi20_rossi : RT @Fantacalcio: #InterGenoa GOL! Al 31' di testa #Lukaku fa 1-0! #votiliveFANTACALCIO ? - Nerazzurrisiamo : LIVE #InterGenoa 2-0 32' Raddoppia l'#Inter con #Gagliardini su assist di #Lukaku #Inter #InterGenoa #SerieA… -